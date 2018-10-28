В Бразилии стартовал второй тур выборов президента

В воскресенье, 28 октября, в Бразилии начался второй тур выборов президента.

Об этом сообщает Reuters.

По результатам голосования 7 октября за право возглавлять страну борются бывший военный Жаир Болсонару (набрал 46,2% голосов) и бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад (29,1%).

Выдвиженец от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару, которого называют "бразильский Трамп", был ранен в ходе покушения и практически не вел агитации в ходе избирательной кампании. Однако, ему не хватило всего 4%, чтобы стать президентом в первом туре.

63-летний Болсонару пообещал искоренить преступность и коррупцию. Социологи прогнозируют, что именно он станет новым главой государства.

Фернанду Аддад - кандидат от левой Партии трудящихся, бывшего мэра Сан-Паулу и министра образования Бразилии. Он выступает за увеличение социальных расходов, увеличение налогов для богатых и большую защиту прав меньшинств.

Инаугурация нового президента Бразилии должна состояться 1 января 2019 года.

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