28 октября 2018, воскресенье

В Грузии начались президентские выборы

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Всего будут работать 3703 избирательных участка

Всего будут работать 3703 избирательных участка

В Грузии в воскресенье, 28 октября, начались выборы президента: главу государства последний раз избирают путем всеобщего прямого голосования.

Об этом сообщает ТАСС.

Выборы президента Грузии стартовали в воскресенье в 08:00 по местному времени. Одним из первых проголосовал премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, он пришел на избирательный участок в Дидубийском районе Тбилиси.

На должность президента Грузии претендуют 25 кандидатов. Среди них - два бывших министра иностранных дел: независимая кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией Грузинская мечта, и Григол Вашадзе - кандидат от оппозиционного объединения Сила в единстве. Оба кандидата возглавляли МИД Грузии при Михаиле Саакашвили и являются фаворитами выборов. Их объединяет отсутствие симпатий к России и курс на сближение с Европейским союзом и НАТО.  

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Не стала участвовать в выборах и лидер оппозиционной партии Демократическое движение, бывшая председатель парламента Нино Бурджанадзе.

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Как известно, год назад парламент страны утвердил новую конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику. Это значит, что на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей. При этом его полномочия будут значительно сокращены.

Всего будут работать 3703 избирательных участка. 

Первые предварительные итоги президентской гонки будут объявлены в ночь на 29 октября.

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