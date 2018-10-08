Выборы президента Бразилии: первый тур не выявил победителя

По итогам обработки 99% бюллетеней в первом туре выборов президента Бразилии кандидат от ультраправой партии Жаир Болсонару набрал 46,03% голосов, а его ближайший соперник кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддада - 29,28% голосов.

Таким образом страну ожидает второй тур выборов, который назначен на 28 октября, сообщает Globo.

Третье место на выборах занял Сиру Гомес от Демократической рабочей партии Бразилии, за которого отдали свои голоса почти 12,5% бразильцев. Остальные набрали меньше пяти процентов голосов.

Всего в голосовании принимали участие 13 кандидатов.

Для победы во втором туре любому из кандидатов нужно набрать больше 50% голосов.

Напомним, 7 октября в Бразилии прошли всеобщие выборы президента, вице-президента, депутатов парламента, губернаторов всех 26 штатов, а также депутатов региональных законодательных органов.