«Четкий сигнал» Путину. НАТО впервые отработает в Балтийском море отражение атак РФ 2 сентября, 08:55 В учениях примут участие 30 кораблей и более 3 тысяч военнослужащих (Фото:USNavyEurope/Twitter)

Североатлантический альянс впервые отработает в Балтийском море реагирование на возможные российские атаки в регионе.

Как сообщает агентство Reuters, в двухнедельных военных учениях Northern Coasts, которые стартуют 9 сентября, будут задействованы 30 кораблей и более 3 тысяч военнослужащих, которые будут отрабатывать десантные операции и удары с моря по суше.

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«Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: „Не на нашей вахте“. Надежное сдерживание должно включать способность атаковать», — подчеркнул главнокомандующий ВМС Германии Ян Кристиан Каак.

По его словам, одной из основных целей этих маневров станет защита путей через Балтийское море, от которых Финляндия и страны Балтии зависят от них «почти на 100%».

«Если Сувалкский коридор (узкий сухопутный участок протяженностью около 65 километров, соединяющий стран Балтии с Польшей и основной территорией НАТО в Европе) будет заблокирован — а это можно сделать легко, поскольку есть только две автомобильные дороги и одна железнодорожная линия, — тогда нам останутся только морские пути, и именно через них нам придется прокладывать себе дорогу», — пояснил Каак.

Возглавит учения немецкий флот, а руководить он ими будет из своего нового морского штаба в Ростоке, откуда НАТО будет вести свои операциями в Балтийском море в случае прямого конфликта с РФ.