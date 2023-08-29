Глава Минобороны Чехии заявила, что нужно готовиться к продолжительному конфликту с РФ 29 августа, 09:55 Яна Чернохова призвала и дальше поддерживать Украину (Фото:cernochova_jana/Instagram)

Чехия вместе с другими странами НАТО должна готовится к продолжительному конфликту с РФ и продолжать поддерживать Украины, заявила министр обороны страны Яна Чернохова.

Об этом она сказала во время совещания чешских послов в Праге, пишет Укринформ.

«Поддержка свободы и независимости Украины против российской агрессии отвечает нашему наиболее существенному интересу, как с точки зрения безопасности, так и, стопроцентно, ценностного», — отметила Чернохова.

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Она подчеркнула, что полномасштабным вторжением в Украину Россия нарушила и последовательно угрожает безопасности Европы и всего евроатлантического пространства.

«Чешская Республика должна готовиться к длительному конфликту высокой интенсивности с технологически зрелым противником, имеющим, в том числе, и ядерное оружие. Это требует больших усилий. Следовательно, 2% ВВП на оборону нужно воспринимать как абсолютный минимум, нужно быть готовым и к дальнейшему увеличению расходов», — подчеркнула министр обороны Чехии.

Чернохова добавила, что это также понимают и страны, расположенные рядом с Чехией. Есть также понимание, что чем ближе страны имеют свои границы к России, тем больше они должны тратить на оборону.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что считает победой Украины создание условий, когда Россия никогда в будущем не сможет напасть.

15 августа министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что путь к победе в войне будет долгим и трудным, а украинцам следует настроиться на длительную борьбу.



