РФ начала авиаучения над Балтийским море: «сбивают» ракеты и самолеты

27 июня, 09:37
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Авиация РФ над Балтийским морем (Фото:Скриншот видео Минобороны РФ/Telegram)

Авиация РФ над Балтийским морем (Фото:Скриншот видео Минобороны РФ/Telegram)

Страна-агрессор Россия начала летно-тактическое учение истребительной авиации над Балтийским морем.

Как сообщили в минобороны РФ, экипажи Су-27 Балтийского флота тренируются сбивать крылатые ракеты и самолеты условного противника.

Основная цель учения — якобы проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению.

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Там добавили, что экипажи российских истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство по охране воздушных границ Калининградской области.

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Ранее СМИ сообщали, что у России есть военная программа, определяющая ветровые электростанции, газопроводы и кабели в Балтийском и Северном морях.

Российские корабли передвигаются в этих водах, чтобы собирать данные для диверсий.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Военные учения Балтийское море Российская авиация

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