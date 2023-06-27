РФ начала авиаучения над Балтийским море: «сбивают» ракеты и самолеты 27 июня, 09:37 Авиация РФ над Балтийским морем (Фото:Скриншот видео Минобороны РФ/Telegram)

Страна-агрессор Россия начала летно-тактическое учение истребительной авиации над Балтийским морем.

Как сообщили в минобороны РФ, экипажи Су-27 Балтийского флота тренируются сбивать крылатые ракеты и самолеты условного противника.

Основная цель учения — якобы проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению.

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Там добавили, что экипажи российских истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство по охране воздушных границ Калининградской области.

Ранее СМИ сообщали, что у России есть военная программа, определяющая ветровые электростанции, газопроводы и кабели в Балтийском и Северном морях.

Российские корабли передвигаются в этих водах, чтобы собирать данные для диверсий.