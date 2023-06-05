В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ 5 июня, 19:33 Флаг Армении (Фото:evroflag.by)

Присутствие Армении в Организации договора о коллективной безопасности, которую фактически возглавляет Россия, создает ей «определенные проблемы», поэтому для Еревана важно сотрудничать с западными партнерами в вопросах безопасности.

Об этом в эфире Общественного телевидения Армении заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.

По его словам, с 2020 года «трудно зайти любой пример» содействия Армении со стороны ОДКБ.

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«В течение трех широкомасштабных нападений со стороны Азербайджана ОДКБ не оказала Армении никакого содействия, и когда Армения в конце концов искала и нашла альтернативы, например развертывание мониторинговой миссии Евросоюза, только тогда ОДКБ начал оказывать свою помощь», — добавил Григорян.

«На Армению напали трижды, и в конце концов так называемый военный блок предлагает Армении миссию по сбору фактов. Это, по крайней мере, несерьезно», — сказал он.

Еще одной проблемой, по словам секретаря Совбеза Армении, является оплата за российское оружие за задержки с его поставкой.

«Мы видим реальность, которая существует — это война Россия-Украина, возможности России обслуживать собственную войну, и тот факт, что ее возможности не так велики, чтобы и экспортировать вооружение, и мы пошли по пути поиска других ресурсов. Есть много стран, с которыми мы интенсивно ведем переговоры по покупке оружия», — сказал Григорян.

ОДКБ — военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.