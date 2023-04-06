Армения примет участие в военных учениях НАТО — Пентагон

6 апреля, 19:22
Поделиться:
Флаг Армении (Фото:evroflag.by)

Флаг Армении (Фото:evroflag.by)

Вооруженные силы Армении примут участие в военных учениях стран НАТО, которые стартуют 22 апреля.

Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Сабрин Сингх во время брифинга.

«Приблизительно 9000 военнослужащих США и около 17000 военнослужащих из 26 стран-союзников и партнеров примут участие, а часть учений охватит 10 разных европейских стран», — сказала Сингх.

Видео дня

Среди них, как сообщила представитель Пентагона, ряд стран, не входящих в НАТО: Армения, Молдова, Босния, Герцеговина, а также силы Косово.

Читайте также:
Не хочет навредить отношениям с РФ. Армения заявила, что не будет арестовывать Путина после ратификации Римского статута

«Это ежегодные учения, которые продлятся почти два месяца и будут сфокусированы на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании армейских запасов и кооперации с европейскими союзниками и партнерами», — сообщила Сингх.

По ее словам, целью маневров будет демонстрация способности армии США быстро размещать готовые к бою силы и технику, «сдерживать угрожающих миру в Европе и защитить континент от агрессии».

Отметим, что Армения, которая два года назад отказалась участвовать в учениях НАТО, на этот раз изменила позицию из-за охлаждения отношений с Кремлем и ОДКБ, которые не поддержали премьера Никола Пашиняна в конфликте с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Военные учения Армения

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X