Премьер Армении заявил, что его страна не союзник России в войне против Украины. В Кремле отреагировали 2 июня, 16:43 Никол Пашинян (Фото:Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не союзник России в войне против Украины. Он подчеркнул, что война очень сильно влияет на все международные отношения Армении.

В интервью чешскому телеканалу CNN Prima News он подчеркнул, что Армения — не союзник РФ.

«Вы сказали, что мы союзники России. Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но думаю это заметно. Мы не союзники России в войне с Украиной. И наше восприятие от этой войны, этого конфликта — тревога, потому что это напрямую влияет на все наши отношения», — отметил он.

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По его словам, на Западе считают, что Армения — союзник России, но в России видят, что Ереван не поддерживает войну.

«Получается, что мы ничьи союзники в этой ситуации, а значит, мы уязвимы. Кажется, что есть какой-то вариант избежать всех этих столкновений, но на самом деле чем сложнее ситуация, тем меньше становится поле для маневрирования. Мы уклоняемся не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а потому, о чем я уже говорил: наших проблем гораздо больше, они не позволяют нам быть более вовлеченными в решение других вопросов», — заявил Пашинян.

В Кремле уже отреагировали на эти заявления Пашиняна. Спикер российского президента Дмитрий Песков отметил, что «это приняли во внимание».

«Мы знаем, что есть определенные нюансы по подходам Армении к конфликту вокруг Украины. Мы их учитываем, мы о них знаем», — сказал он.

В то же время Россия все равно продолжает развитие «концептуально союзнических отношений с Арменией».