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Уже не остановить. Глава ХДС поддержала сторонников Северного потока-2

Сегодня, 14:02
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EPA

Аннегрет Крамп-Карренбауэр: Это экономический проект, который был начат давно при другом правительстве

Глава Христианско-демократического Союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр  поддержала строительство газопровода Северный поток-2. 

Об этом Крамп-Карренбауэр  заявила в интервью изданию Internationale Politik.

"Не могу сказать, что Северный поток – 2 я поддерживаю всем сердцем…Но нужно принять реальность - его уже нельзя остановить. Есть все контракты, есть разрешения", - сказала Крамп-Карренбауэр.

По словам политика, Германия поддерживала отношения с Москвой даже в самые сложные моменты Холодной войны, и Россия всегда была "надежным поставщиком газа даже во времена конфликтов".

По поводу протестов США из-за реализации проекта, Крамп-Карренбауэр отметила, что Германия не зависит на все 100% от российского газа, и диверсифицирует его поставки. 

По поводу угроз Вашингтона ввести санкции против компаний, строящих газопровод, глава ХДС заявила, что "это не лучший способ вести дела с партнерами и друзьями".

8 февраля председательствующая в ЕС Румыния при поддержке стран Центральной Европы намеревалась усложнить реализацию проекта Северный поток-2 путем внесения правок в газовую директиву Евросоюза.

Однако Франция и Германия достигли между собой компромисса в вопросе газопровода, предложив альтернативные правки.

По данным Suddeutsche Zeitung одно из предложений заключается в том, что ответственность за газопроводы с третьими странами, такими как Россия, лежит на той стране ЕС (в данном случае на Германии - Ред.), где газопровод впервые стыкуется с европейской сетью.

Таким образом, поправка не должна оказать значительное влияние на реализацию этого проекта.

Страны ЕС поддержали франко-германские правки. 

13 февраля Комитет постоянных представителей ЕС и Европарламент внес еще одно важное дополнение, которому сопротивлялся Берлин: Германия по-прежнему сможет делать исключения из правил ЕС для Северного потока-2, однако после проверки и одобрения их Еврокомиссией.

США, страны Центральной Европы и Украина выступают против строительства газопровода, называя его геополитическим проектом РФ для усиления российских позиций в ЕС.

Теги:   Северный поток 2 Германия Аннегрет Крамп-Карренбауэр

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