Северный поток - 2: Евросоюз принял компромиссное предложение Германии и Франции Сегодня, 16:10 1356 Цей матеріал також доступний українською EPA В Европе считают, что Северный поток - 2 несет угрозу ее энергетической безопасности EPA

В пятницу, 8 февраля, страны Евросоюза поддержали вариант поправок для европейской Газовой директивы (части Третьего энергопакета), предложенный Германией и Францией.

Об этом передает DW.

Ранее свой вариант поправок предложила Румыния, которая сейчас представительствует в ЕС.

Согласно нему, предполагалось расширить действие директивы на газопроводы, ведущие в Евросоюз из третьих стран, в частности, на Северный поток - 2.

Это могло создать серьезные препятствия для реализации данного проекта, ведь это позволило бы Еврокомиссии регулировать работу и использование газопровода.

Ключевым элементом Третьего энергопакета, направленного на демонополизацию и либерализацию европейского рынка электроэнергии и природного газа, является требование четкого разделения добывающих и транспортных предприятий.

В частности, компания, которая производит электроэнергию или добывает газ, не имеет права одновременно владеть линиями электропередачи или газопроводами.

В то же время решение о применении правил транспортировки традиционно принимает страна, через которую осуществляется ввод трубопровода в транспортную систему ЕС, а в случае с Северным потоком - 2 это Германия.

Теперь для окончательного принятия изменений Газовой директивы нужна поддержка Совета ЕС и Европарламента.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия достигли компромисса по вопросу внесения правок в газовую директиву ЕС в части Северного потока-2.

Напомним, работы по прокладке скандального российско-германского газопровода Северный поток-2 были начаты в октябре 2018 года.

Согласно проекту, он будет проложен по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

При этом его реализация вызывает у ряда стран серьезное опасение в связи с агрессивной политикой Кремля. Многие опасаются, что Северный поток - 2 станет для России политическим инструментом для давление на европейские государства.