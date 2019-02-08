Северный поток - 2: Евросоюз принял компромиссное предложение Германии и Франции
В пятницу, 8
февраля, страны Евросоюза поддержали вариант поправок для европейской Газовой
директивы (части Третьего энергопакета), предложенный Германией и Францией.
Об этом передает DW.
Ранее свой вариант поправок предложила Румыния, которая сейчас представительствует в ЕС.
Согласно нему, предполагалось расширить действие директивы на газопроводы, ведущие в Евросоюз из третьих стран, в частности, на Северный поток - 2.
Это могло создать серьезные препятствия для реализации данного проекта, ведь это позволило бы Еврокомиссии регулировать работу и использование газопровода.
Ключевым элементом Третьего энергопакета, направленного на демонополизацию и либерализацию европейского рынка электроэнергии и природного газа, является требование четкого разделения добывающих и транспортных предприятий.
В частности, компания, которая производит электроэнергию или добывает газ, не имеет права одновременно владеть линиями электропередачи или газопроводами.
В то же время решение о применении правил транспортировки традиционно принимает страна, через которую осуществляется ввод трубопровода в транспортную систему ЕС, а в случае с Северным потоком - 2 это Германия.
Теперь для окончательного принятия изменений Газовой директивы нужна поддержка Совета ЕС и Европарламента.
Ранее сообщалось, что Франция и Германия достигли компромисса по вопросу внесения правок в газовую директиву ЕС в части Северного потока-2.
Напомним, работы
по прокладке скандального российско-германского газопровода Северный поток-2
были начаты в октябре 2018 года.
Согласно проекту,
он будет проложен по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд,
чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.
При этом его
реализация вызывает у ряда стран серьезное опасение в связи с агрессивной
политикой Кремля. Многие опасаются, что Северный поток - 2 станет для России
политическим инструментом для давление на европейские государства.