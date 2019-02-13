В Евросоюзе достигли нового компромисса по Северному потоку-2 Сегодня, 09:38 3172 Цей матеріал також доступний українською EPA В ЕС достигли нового компромисса по Северному потоку-2 EPA

Комитет постоянных представителей ЕС и Европарламент достигли соглашения в споре о поправках к европейской Газовой директиве относительно трубопроводных проектов, подобных Северному потоку-2.

Как сообщает DW, в связи со строительством Северного потока-2 Еврокомиссия еще в 2017 году предложила внести изменения в европейскую Газовую директиву, согласно которой на газопроводы из третьих стран в ЕС должны распространяться те же правила, что и на трубопроводы внутри Евросоюза. Одно из них: поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода, а его оператор обязан предоставлять доступ к нему другим поставщикам.



Германия стремилась предотвратить принятие этих поправок. В итоге немецкое правительство на прошлой неделе после спора с Францией достигло компромиссного решения, согласно которому новые правила будут распространяться и на Северный поток-2, однако Германия получает право делать исключения из них.

Достигнутый между послами ЕС и Европарламентом компромисс вносит еще одно дополнение: Германия по-прежнему сможет делать исключения из правил ЕС для Северного потока-2, однако после проверки и одобрения их Еврокомиссией.

В Брюсселе отметили, что теперь европейская Газовая директива будет соответствовать своим первоначальным целям. Исключения из правил для европейского энергетического рынка возможны лишь при жестких условиях, в определении которых будет активно участвовать Еврокомиссия.

Новые правила будут распространяться на весь Евросоюз и на территориальные воды стран ЕС.

Газопровод Северный поток-2 должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству планируется завершить в 2019 году.

Согласно проекту, он будет проложен по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

При этом его реализация вызывает у ряда стран серьезное опасение в связи с агрессивной политикой Кремля. Многие опасаются, что Северный поток - 2 станет для России политическим инструментом для давления на европейские государства.