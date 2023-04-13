Хакеры ни при чем? В СБУ прокомментировали утечку документов Пентагона и рассказали о кибератаках России и украинской киберармии
Здание Пентагона в Вашингтоне (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)
Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью Radio NV прокомментировал утечку документов Пентагона и рассказал о кибератаках России, украинской киберармии и тех, кто ей помогает.
«Я не уверен, что сама эта утечка уже завершена. Появляются волнами документы, поэтому мы еще не знаем, чем это закончится», — отметил в эфире Radio NV Витюк, добавив, что мнение о подлинности этих документов можно будет составить после завершения расследования США.
Руководитель департамента кибербезопасности СБУ обратил внимание на то, что нет дополнительных данных, что утечка документов Пентагона стала результатом кибератаки.