Хакеры ни при чем? В СБУ прокомментировали утечку документов Пентагона и рассказали о кибератаках России и украинской киберармии

13 апреля, 17:03
NV Премиум
Поделиться:
Здание Пентагона в Вашингтоне (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Здание Пентагона в Вашингтоне (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью Radio NV прокомментировал утечку документов Пентагона и рассказал о кибератаках России, украинской киберармии и тех, кто ей помогает.

«Я не уверен, что сама эта утечка уже завершена. Появляются волнами документы, поэтому мы еще не знаем, чем это закончится», — отметил в эфире Radio NV Витюк, добавив, что мнение о подлинности этих документов можно будет составить после завершения расследования США.

Видео дня

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ обратил внимание на то, что нет дополнительных данных, что утечка документов Пентагона стала результатом кибератаки.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Служба безопасности Украины (СБУ) Кибервойны Кибербезопасность Кибератаки Война в Украине Российско-украинская война Национальная система кибербезопасности Кибервойска Война России против Украины радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X