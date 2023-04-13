«Первая в мире полноценная кибервойна». Интервью NV с главой департамента кибербезопасности СБУ о противостоянии хакерам из ГРУ, ФСБ и СВР РФ

13 апреля, 09:24
NV Премиум
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Илья Витюк, руководитель департамента кибербезопасности СБУ (Фото:СБУ)

Илья Витюк, руководитель департамента кибербезопасности СБУ (Фото:СБУ)

Автор: Алексей Тарасов

За время полномасштабной войны Украина развеяла еще один миф — о всесильных российских хакерах, уверяет Илья Витюк, руководитель департамента кибербезопасности СБУ.

В штате Генерального разведывательного управления Генштаба Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки есть специальные хакерские подразделения, задачей которых является проведение киберразведки, кибердиверсионных, террористических деструктивных акций.

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Эти спецслужбы и есть визави департамента кибербезопасности — те, с кем они должны бороться. Очень многие из них СБУ уже идентифицировала: знает имена и местонахождение.

Как продолжается первая в мире полноценная кибервойна, Витюк рассказал в интервью Radio NV.

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