В Киев приехала президент Еврокомиссии
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото:Ursula von der Leyen/twitter.com)
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в четверг, 15 сентября.
О своем прибытии в украинскую столицу фон дер Ляйен сообщила в Twitter, опубликовав фото с железнодорожного вокзала.
«В Киеве, для моего третьего визита с начала войны России. Столько всего изменилось. Украина теперь кандидат в ЕС», — написала она.
Глава ЕК обсудит с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, как продолжать сближать украинские и европейские экономики и людей, пока Украина достигает прогресса на пути к вступлению в ЕС.
Первый раз фон дер Ляйен приехала 8 апреля вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Тогда она передала Зеленскому опросник для получения статуса кандидата в ЕС.
Второй раз она посетила Украину 11 июня, чтобы подвести итоги совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса Киева на его европейском пути.
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