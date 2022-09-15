В Киев приехала президент Еврокомиссии 15 сентября, 10:00 Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото:Ursula von der Leyen/twitter.com)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в четверг, 15 сентября.

О своем прибытии в украинскую столицу фон дер Ляйен сообщила в Twitter, опубликовав фото с железнодорожного вокзала.

«В Киеве, для моего третьего визита с начала войны России. Столько всего изменилось. Украина теперь кандидат в ЕС», — написала она.

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Глава ЕК обсудит с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, как продолжать сближать украинские и европейские экономики и людей, пока Украина достигает прогресса на пути к вступлению в ЕС.

Первый раз фон дер Ляйен приехала 8 апреля вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Тогда она передала Зеленскому опросник для получения статуса кандидата в ЕС.

Второй раз она посетила Украину 11 июня, чтобы подвести итоги совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса Киева на его европейском пути.

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