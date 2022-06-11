Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен приехала с визитом в Киев. Подытожит прогресс Украины на пути в ЕС 11 июня, 11:42 Цей матеріал також доступний українською Ольга Стефанишина и Урсула фон дер Ляйен (Фото:Ursula von der Leyen/Twitter)

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во второй раз после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину прибыла с визитом в Киев.

Об этом она сообщила в Twitter в субботу, 11 июня.

«Хорошо вернуться в Киев. С президентом Владимиром Зеленским подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути. Европа с вами!» — говорится в сообщении.

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8 апреля фон дер Ляйен приехала в Украину вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Тогда она передала Зеленскому опросник для получения статуса кандидата в ЕС. Глава Еврокомиссии убеждена, что прием Украины в ЕС не только отвечает стратегическим интересам Союза, но и является «нашим моральным долгом».

Агентство Bloomberg сообщало, что 17 июня Еврокомиссия рекомендует присвоить Украине статус кандидата в члены ЄС. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что против этого выступают три страны блока.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали Евросоюз дать Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая. Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.



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