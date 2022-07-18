Украина стала ассоциированным членом технологической программы НАТО. Получила право разрабатывать стандарты 18 июля, 00:54 Украину приняли в технологическую программу НАТО (Фото:U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Facebook)

Украину приняли в многостороннюю программу взаимосовместимости (MIP), реализующую технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО. Украинский флаг будет включен в шаблон оформления всех документов MIP.



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



Такое решение было принято по результатам голосования на ежегодном заседании MIP Steering. Теперь в качестве ассоциированного члена Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов. В своем письме представители НАТО отметили, что это событие является хорошим примером сотрудничества Украины с Альянсом.

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«Украина имеет мощный IТ-потенциал и является достойным союзником НАТО. Уверен, мы принесем свою экспертизу в развитие коллективной безопасности», — заявил глава Минобороны Алексей Резников.

При поддержке Трастового фонда C4 Украина—НАТО и программы MIP был сделан вклад в развитие украинской системы ситуационной осведомленности Дельта, которую с 2016 года разрабатывают украинские военные IТ-специалистами. На ее примере офицеры Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны представили потенциал Украины на заседании MIP Steering Group.

Многосторонняя программа взаимосовместимости (MIP) — программа технологического сотрудничества ВС государств-членов НАТО. Она создана на уровне национальных разработчиков информационных систем боевого управления, ее цель – достичь взаимосовместимости национальных систем категории C2IS.

Ранее Украина присоединилась к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE) как страна, участвующая в работе (contributing participant).



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