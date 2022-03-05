Украина присоединится к киберцентру при НАТО — это решение ранее блокировала Венгрия
В Центре пояснили, что у Украины есть непосредственный опыт борьбы с рядом масштабных кибератак (Фото:9sdworld/pixabay.com)
Украина присоединится к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE) как страна, участвующая в работе (contributing participant). Такое решение на этой неделе единогласно поддержали представители 27 государств-членов на 30-м заседании руководящего комитета Центра НАТО.
Об этом говорится на сайте CCDCOE.
Там объяснили, что у Украины есть «ценный опыт» борьбы с рядом масштабных кибератак, а ее участие и присутствие будет включать обмен опытом в области киберзащиты с другими странами, которые являются членами Центра, и станет важным для исследований и обучений.
«Эстония, как страна, принимающая CCDCOE, уже долгое время сотрудничает с Украиной в вопросах укрепления ее потенциала обеспечивать кибербезопасность — и мы приветствуем решение членов CCDCOE согласиться на членство Украины», — заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.
Ранее в Центр уже принимали страны, не входящие в блок НАТО. Заявка Украины была отклонена в начале февраля этого года, поскольку одна из стран-участниц Центра заблокировала решение о принятии страны — СМИ выяснили, что это была Венгрия.
Обычно Совет центра принимает решение о расширении состава участников только два раза в год. Однако заявку Украины о присоединении экстренно пересмотрели.
Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО — один из центров НАТО, который обеспечивает борьбу с кибератаками и киберзащиту информационных систем, а также обучение и подготовку специалистов по киберзащите Альянса.
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