Украина присоединится к киберцентру при НАТО — это решение ранее блокировала Венгрия

5 марта, 16:06
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В Центре пояснили, что у Украины есть непосредственный опыт борьбы с рядом масштабных кибератак (Фото:9sdworld/pixabay.com)

В Центре пояснили, что у Украины есть непосредственный опыт борьбы с рядом масштабных кибератак (Фото:9sdworld/pixabay.com)

Украина присоединится к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE) как страна, участвующая в работе (contributing participant). Такое решение на этой неделе единогласно поддержали представители 27 государств-членов на 30-м заседании руководящего комитета Центра НАТО.

Об этом говорится на сайте CCDCOE.

Там объяснили, что у Украины есть «ценный опыт» борьбы с рядом масштабных кибератак, а ее участие и присутствие будет включать обмен опытом в области киберзащиты с другими странами, которые являются членами Центра, и станет важным для исследований и обучений.

«Эстония, как страна, принимающая CCDCOE, уже долгое время сотрудничает с Украиной в вопросах укрепления ее потенциала обеспечивать кибербезопасность — и мы приветствуем решение членов CCDCOE согласиться на членство Украины», — заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

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Ранее в Центр уже принимали страны, не входящие в блок НАТО. Заявка Украины была отклонена в начале февраля этого года, поскольку одна из стран-участниц Центра заблокировала решение о принятии страны — СМИ выяснили, что это была Венгрия.

Обычно Совет центра принимает решение о расширении состава участников только два раза в год. Однако заявку Украины о присоединении экстренно пересмотрели.

Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО — один из центров НАТО, который обеспечивает борьбу с кибератаками и киберзащиту информационных систем, а также обучение и подготовку специалистов по киберзащите Альянса.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Венгрия Хакеры НАТО Киберпространство Киберзащита Кибербезопасность

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