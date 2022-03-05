Украина присоединится к киберцентру при НАТО — это решение ранее блокировала Венгрия 5 марта, 16:06 Цей матеріал також доступний українською В Центре пояснили, что у Украины есть непосредственный опыт борьбы с рядом масштабных кибератак (Фото:9sdworld/pixabay.com)

Об этом говорится на сайте CCDCOE.

Там объяснили, что у Украины есть «ценный опыт» борьбы с рядом масштабных кибератак, а ее участие и присутствие будет включать обмен опытом в области киберзащиты с другими странами, которые являются членами Центра, и станет важным для исследований и обучений.

«Эстония, как страна, принимающая CCDCOE, уже долгое время сотрудничает с Украиной в вопросах укрепления ее потенциала обеспечивать кибербезопасность — и мы приветствуем решение членов CCDCOE согласиться на членство Украины», — заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Ранее в Центр уже принимали страны, не входящие в блок НАТО. Заявка Украины была отклонена в начале февраля этого года, поскольку одна из стран-участниц Центра заблокировала решение о принятии страны — СМИ выяснили, что это была Венгрия.

Обычно Совет центра принимает решение о расширении состава участников только два раза в год. Однако заявку Украины о присоединении экстренно пересмотрели.

Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО — один из центров НАТО, который обеспечивает борьбу с кибератаками и киберзащиту информационных систем, а также обучение и подготовку специалистов по киберзащите Альянса.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.