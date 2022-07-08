«Это задача для каждого». Сколько времени может занять переход Украины на стандарты НАТО — интервью с экспертом 8 июля, 12:00 Эксклюзив НВ Украинская артиллерия на Донбассе (Фото:Генштаб)

Процесс перехода ВС Украины из остатков советских стандартов и освоения западных структур войск должны стать делом контроля для каждого гражданина, рассказал Радио НВ военный эксперт Сергей Грабский.

— Давайте попробуем ответить на такой вопрос: какая-то часть украинских воинов уезжает обучаться в Великобританию, стало быть, обратно мы получим каких-то терминаторов, команду супергероев? Что это за тренировка, если о какой-то ее части, по крайней мере, можно говорить?



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— Нет, конечно, мы не получим терминаторов и супергероев, зато мы получим искусных воинов, которые уже будут четко понимать правила и процедуры ведения боевых действий по стандартам НАТО, ведущим странам мира, уже участвовавшим в таких боевых действиях. И это не значит, что наши воины невежественны, совершенно нет, потому что у нас такой же большой опыт ведения боевых действий, но здесь надо понять, что речь идет в первую очередь о подготовке подразделений по новым схемам и новым протоколам. Потому что невозможно передавать новое вооружение, не обучив личный состав взаимодействию с этим вооружением. Поэтому наши ребята получат знания, которые помогут им умело овладевать и новой техникой, и четче действовать по алгоритмам оказания первой медицинской помощи, использования связи, проведения определенных тактических действий. Поэтому это просто стандартизация на более высоком уровне, наши ребята получат новые знания и будут использовать их вместе с тем практическим опытом, который они уже получили сегодня.



— Я так понимаю, сейчас Британия уже очень сильно расширяет свой преподавательский тренировочный вклад в нашу оборону?



— Да, это один из тех вкладов, которые осуществляет Великобритания для обеспечения победы Украины в этой войне. Она переходит таким образом от практики индивидуальной подготовки, ведь вы правильно сказали, курсанты военно-морского института имени Нахимова из Севастополя, курсанты военных академий ВСУ учились там, и офицеры были слушателями на разных курсах и академических занятиях в Британии. Сегодня мы уже перешли от индивидуальной подготовки к подготовке подразделений, поэтому Британия подключилась к той программе, которую внедряли ранее в Украине Канада и США по подготовке подразделений и организации взаимодействия этих подразделений вплоть до бригадного уровня. Если мы говорим об общем количестве, речь идет о 10 тысячах, как было задекларировано в Британии, [речь идет] уже о подготовке нескольких бригад. Но это не значит, что все 10 тысяч военнослужащих будут учиться в Великобритании. Речь идет о подготовке специалистов, которые будут проводить обучение наших подразделений уже по методикам Британии, что позволит нам шире использовать и внедрить передовые технологии и методы ведения боевых действий в современных условиях.



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