«Это задача для каждого». Сколько времени может занять переход Украины на стандарты НАТО — интервью с экспертом

8 июля, 12:00
Эксклюзив НВ
Украинская артиллерия на Донбассе (Фото:Генштаб)

Украинская артиллерия на Донбассе (Фото:Генштаб)

Автор: Павел Новиков

Процесс перехода ВС Украины из остатков советских стандартов и освоения западных структур войск должны стать делом контроля для каждого гражданина, рассказал Радио НВ военный эксперт Сергей Грабский.

https://www.youtube.com/embed/GAncJldRG2s

— Давайте попробуем ответить на такой вопрос: какая-то часть украинских воинов уезжает обучаться в Великобританию, стало быть, обратно мы получим каких-то терминаторов, команду супергероев? Что это за тренировка, если о какой-то ее части, по крайней мере, можно говорить?

Видео дня

— Нет, конечно, мы не получим терминаторов и супергероев, зато мы получим искусных воинов, которые уже будут четко понимать правила и процедуры ведения боевых действий по стандартам НАТО, ведущим странам мира, уже участвовавшим в таких боевых действиях. И это не значит, что наши воины невежественны, совершенно нет, потому что у нас такой же большой опыт ведения боевых действий, но здесь надо понять, что речь идет в первую очередь о подготовке подразделений по новым схемам и новым протоколам. Потому что невозможно передавать новое вооружение, не обучив личный состав взаимодействию с этим вооружением. Поэтому наши ребята получат знания, которые помогут им умело овладевать и новой техникой, и четче действовать по алгоритмам оказания первой медицинской помощи, использования связи, проведения определенных тактических действий. Поэтому это просто стандартизация на более высоком уровне, наши ребята получат новые знания и будут использовать их вместе с тем практическим опытом, который они уже получили сегодня.

Читайте также:

Первые украинские военные прибыли в Британию на обучение (Фото:Генштаб) В Британию на учения прибыла первая группа украинских военных

— Я так понимаю, сейчас Британия уже очень сильно расширяет свой преподавательский тренировочный вклад в нашу оборону?

— Да, это один из тех вкладов, которые осуществляет Великобритания для обеспечения победы Украины в этой войне. Она переходит таким образом от практики индивидуальной подготовки, ведь вы правильно сказали, курсанты военно-морского института имени Нахимова из Севастополя, курсанты военных академий ВСУ учились там, и офицеры были слушателями на разных курсах и академических занятиях в Британии. Сегодня мы уже перешли от индивидуальной подготовки к подготовке подразделений, поэтому Британия подключилась к той программе, которую внедряли ранее в Украине Канада и США по подготовке подразделений и организации взаимодействия этих подразделений вплоть до бригадного уровня. Если мы говорим об общем количестве, речь идет о 10 тысячах, как было задекларировано в Британии, [речь идет] уже о подготовке нескольких бригад. Но это не значит, что все 10 тысяч военнослужащих будут учиться в Великобритании. Речь идет о подготовке специалистов, которые будут проводить обучение наших подразделений уже по методикам Британии, что позволит нам шире использовать и внедрить передовые технологии и методы ведения боевых действий в современных условиях.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия НАТО Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Владимир Огрызко
Экс-министр иностранных дел Украины
Украина, НАТО и неожиданные последствия войны для России

Переосмысление роли НАТО как будущей мировой глобальной системы безопасности открывает совсем другие возможности для многих стран, и, в первую очередь, для Украины

8 июля, 10:20
Мнения
Патрисия Ридделл: «За катастрофизацией может стоять наш внутренний критик» (Фото:Nathan Cowley/Pexels)
Когда вы нервничаете. Четыре способа перестать думать о самом худшем
Патрисия Ридделл
Павел Баев
Норвежский политолог
Единственная надежда России. В чем заключается стратегия Путина

Путин, стремясь сломить единство Запада, топит российскую экономику

8 июля, 10:07
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X