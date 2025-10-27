Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в понедельник, 27 октября.

«Волна антиукраинской ненависти в социальных сетях снова привела к срыву украинского флага с Почетного консульства Украины в Перемышле», — написал он в X.

По его словам, это уже по меньшей мере пятый случай срыва флага в этом же месте за год.

Фото: Vasyl Bodnar/X

Боднар отметил, что обратился в полицию и МИД Польши с просьбой принять соответствующие меры для поиска виновных и привлечения их к ответственности.

Посол добавил, что польское законодательство предусматривает до года лишения свободы за надругательство над флагом.

1 мая сообщалось, что в Польше полиция расследует дело о срыве украинского флага со здания городского совета в Белой Подляской. Инцидент произошел во время акции кандидата в президенты и депутата Европарламента Гжегожа Брауна.