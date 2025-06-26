В Литве из здания Специальной следственной службы украли флаг Украины
По информации полиции, похищенный флаг был найден в тот же день на другой улице города (Фото: wal_172619/pixabay.com)
Из здания Специальной следственной службы в литовском городе Панявежис украли украинский флаг.
Об этом сообщил литовский общественный вещатель LRT.
В среду, 25 июня, по сообщению полиции, из здания Специальной следственной службы в Панявежисе был похищен украинский флаг с древком.
По информации правоохранителей, похищенный флаг был найден в тот же день на другой улице города.
Ущерб оценивается. Правоохранители начали досудебное расследование нарушения общественного порядка.
Других деталей не приводится.
Весной на акции антиукраинского кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна сорвали с мэрии флаг Украины.