Двое украинцев и белорус после концерта Макса Коржа попросили убежище в Польше, их должны были депортировать

Польское управление по делам иностранцев приостановило процесс депортации двух украинцев и белоруса, которые посетили концерт Макса Коржа в Варшаве 9 августа. Они хотят остаться в стране как беженцы.

Об этом сообщило издание Rzeczpospolita во вторник, 21 октября.

Как пояснил представитель управления Якуб Дудзяк, все иностранцы, претендующие на убежище, должны пройти собеседование и подробно объяснить причины своего обращения.

Проверка включает оценку объективной угрозы преследований или опасности для жизни в стране происхождения, а также возможности представлять угрозу безопасности Польши.

Всего после концерта правоохранители обнаружили 63 человека, которые должны были покинуть территорию Польши. Среди них:

33 человека, которые не имели вида на жительство и уже покинули Польшу;

13 человек ( 11 украинцев и 2 белоруса), которые добровольно покинули страну после начала процедуры депортации;

Информация о людях, которые остались или не были задержаны, внесена в реестр нежелательных иностранцев Польши и в Информационную систему Шенгена с пометкой о запрете въезда.

30 сентября сообщалось, что в Варшаве прокуратура не стала открывать уголовное производство по инциденту, который произошел во время концерта белорусского исполнителя Макса Коржа в августе 2025 года. Тогда на Национальном стадионе был продемонстрирован флаг ОУН-УПА.

9 августа в Варшаве на Национальном стадионе состоялся концерт белорусского рэпера Макса Коржа. Мероприятие посетили от 60 до 70 тысяч человек.

Польская полиция практически сразу начала расследование из-за «массовых беспорядков». Правоохранители оштрафовали 50 человек на почти 11,5 тыс. злотых и направили в суд 38 ходатайств о взыскании штрафов.

Затем польский премьер Дональд Туск заявил, что страна начала процедуру по депортации 63 человек, среди которых 57 украинцев и шесть белорусов. По словам Туска, во время концерта произошли «совершенно ненужные события, которые требовали быстрой реакции».

Как сообщило BBC Украина, больше всего поляков возмутило то, что на концерте видели флаги ОУН и УПА — организаций, которые Польша считает причастными к убийствам поляков во время Волынской трагедии 1943 года.

После беспорядков на концерте Макса Коржа Польша депортировала 13 иностранцев, которых признали «угрозой для безопасности и общественного порядка».