Украина начала процедуру введения санкций против Сирии: что предлагает Кабмин 7 апреля, 16:07 Кабмин внесет предложения на рассмотрение СНБО (Фото:NV)

Украина начала процедуру введения санкций против Сирии за поддержку России в войне против Украины, признание «независимости» «Л/ДНР» и поддержку режима диктатора Владимира Путина.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, предложения по санкциям внесли на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны.

«Участие сирийских судов в нелегальном вывозе с оккупированной территории Украины зерна, „признание“ т.н. „ДНР“ и „ЛНР“, поставка России оружия, применяемого в агрессии против Украины, всесторонняя поддержка руководством Сирии режима Путина. Список недружественных шагов Сирийской Арабской Республики в отношении Украины можно продолжать. И наше государство, безусловно, на них реагирует», — пояснили там.

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В Кабмине пояснили, что будут введены секторальные санкций против Сирии сроком на 50 лет.

Согласно решению правительства против Сирии предлагается ввести такие санкции:

ограничение торговых операций в части запрещения экспортно-импортных операций с резидентами Сирии, операций по переработке с предприятиями-резидентами САР, запрещение осуществления инвестиций в Сирию;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами САР через территорию Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов САР, предотвращение выведения ими капиталов резидентами за пределы нашего государства;

запрет осуществления НБУ регистрации международной платежной системы, оператором которой является резидент САР, остановка обслуживания электронных платежных средств ( включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных резидентами Сирийской Арабской Республики,

включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных резидентами Сирийской Арабской Республики, запрещение передачи резидентам Сирийской Арабской Республики технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

запрет на захождение невоенных судов и военных кораблей под флагом САР к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам.

Предложенные правительством санкции вступят в силу после принятия соответствующего решения СНБО, введения его в действие президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады Украины.

Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией 30 июня 2022 года. Поводом тому стало признание режимом Башара Асада «независимости» т. н. «ДНР» и «ЛНР».

18 марта президент Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Асада и нескольких других сирийских чиновников.