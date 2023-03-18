Зеленский ввел новые санкции, в списке — президент Сирии Асад
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 300 физических и 141 юридического лица, в частности, касательно президента Сирии Башара Хафеза аль-Асада и нескольких других сирийских чиновников.
Соответствующий указ, подписанный в субботу, 18 марта, опубликован на сайте Офиса президента.
Таким образом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В санкционном списке датой рождения гражданина Сирии Башара Хафеза аль-Асада указано 11 ноября 1965 года, но, согласно открытым данным, президент Сирии родился 11 сентября того же года.
Также под ограничения попали, в частности, премьер-министр Сирии Хусейн Арнус и министр иностранных дел страны Фейсал аль-Микдад.
Санкции введены сроком на 10 лет и среди прочего предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.
Подавляющее большинство других лиц в списке — граждане РФ.
Среди юридических лиц санкции введены, в частности, против ряда российских научно-производственных, судостроительных предприятий и компаний авиационной отрасли.
Также указ касается нескольких иранских фирм.
Обновлено в 15:24. Как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, ограничения ввели и против иранского производителя беспилотников Shahed.
15 марта президент Сирии Башар Асад встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Там Асад заявил, что признает «новые границы» РФ, имея в виду оккупированные украинские территории.