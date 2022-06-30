Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией — МИД 30 июня, 16:01 Портрет сирийского диктатора Башара аль-Асада на фоне разрушенного здания в Хомсе, Сирия, 23 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Omar Sanadiki)

Министерство иностранных дел Украины в четверг, 30 июня, объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией и введении санкций против сирийских юридических и физических лиц.

Как сообщает пресс-служба МИД, ведомство решительно осуждает решение Сирии признать так называемую «независимость» временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях.

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В МИД подчеркнули, что считают это недружественным актом в отношении Украины, посягательством на ее суверенитет и территориальную целостность, грубым нарушением украинских законов, Устава ООН и основных норм международного права.

«Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектность российским оккупационным администрациям в Донецкой и Луганской областях по заказу своих кураторов в Кремле. В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», — сказано в сообщении.

В МИД добавили, что Украина начинает процедуру введения торгового эмбарго против Сирии и санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

«Наша позиция четкая — мы максимально жестко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте», — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ведомстве напомнили, что из-за преступлений режима Башара Асада против сирийского народа Украина закрыла посольство в Дамаске в 2016 году и в 2018-м поручила закрыть посольство Сирии в Киеве. Защитой интересов украинцев в Сирии занимается посольство Украины в Ливане.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что после признания режимом Асада псевдореспублик «Л/ДНР» «никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии будет еще большим».

29 июня Сирия признала «независимость» террористических группировок «ДНР» и «ЛНР». 25 февраля псевдореспублики признала непризнанная Абхазия.

21 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин признал «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР». 22 февраля Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры «о дружбе и сотрудничестве» с псевдореспубликами. На фоне спровоцированной страной-агрессором эскалации на Донбассе марионетки Кремля, так называемые руководители «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин, обратились к Путину с официальной просьбой помочь в вооруженном противодействии украинской армии. Утром 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину, которое в России цинично называют «специальной военной операцией».



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