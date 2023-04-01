Оплатит ЕС и США. Украина заказала в Польше 100 БТР Rosomak — Моравецкий 1 апреля, 13:30 Польский БТР Rosomak (Фото:Jurij/Wikipedia)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Вооруженные силы Украины получат 100 польских БТР Rosomak. Закупка будет произведена за средства США и Евросоюза.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Украинская армия купит у нас 100 бронетранспортеров Rosomak, производимых на заводе в Семяновицах Шленских. Rosomak – это самые современные боевые транспортеры», – отметил Моравецкий.

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Rosomak — польский четырехосный бронетранспортер, разработанный предприятием Rosomak SA. Машина является лицензионной копией БТР Patria 8×8.

БТР - первая современная конструкция боевой машины, технология которой была передана польской промышленности.

27 марта стало известно, что польские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса увеличат производство боеприпасов, которые попадут как в польскую армию, так и для ВСУ.