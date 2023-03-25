«Нужны как можно скорее». Польша призвала закупить боеприпасы для Украины за пределами Евросоюза 25 марта, 16:54 Польша напоминает, что боеприпасы необходимо доставить в Украину как можно скорее (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что будет убеждать Евросоюз закупить боеприпасы для ВСУ за пределами блока.



Об этом сообщает RMF 24.

Он отметил, что есть несколько стран и регионов, где на складах гораздо больше боеприпасов, чем в странах Евросоюза.

«Я буду убеждать их, потому что боеприпасы нужны очень быстро. Поскольку у нас нет таких боеприпасов здесь, в Европе, в достаточном количестве, мы должны покупать их извне, так же, как Польша сейчас покупает суперсовременное оружие К2, К9 и Abrams из-за границы», — заявил Моравецкий.

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Он также напомнил, что необходимо заранее начинать диалог, ведь есть страны, которые сохраняют нейтралитет в вопросе поставок оружия.

«С этого нужно начинать. Мы можем это сделать только в том случае, если продающий нам даст разрешение на экспорт, даст разрешение на передачу этих боеприпасов. Мы, конечно, надежный партнер, поэтому будем делать это только с согласия», — заявил глава правительства Польши.

17 стран Евросоюза и Норвегия 20 марта подписали соглашение о совместной закупке боеприпасов для Украины и своих национальных запасов. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, речь идет о закупке 1 млн боеприпасов. Вскоре к этим странам присоединилась Испания.

24 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что общее количество стран возросло до 20.