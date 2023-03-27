Польша увеличивает производство боеприпасов для нужд ВСУ — премьер Маоравецкий 27 марта, 17:23 Боеприпасы (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Польские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса увеличат производство боеприпасов, которые попадут как в польскую армию, так и для ВСУ.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Укринформ.

«В ближайшие дни Совет министров примет специальную долгосрочную программу, которая будет поддерживать производство боеприпасов в разных частях нашей страны. Мы хотим, чтобы частные и государственные компании производили боеприпасы. Сегодня мы знаем, что этих боеприпасов не хватает во всей Европе, и я могу сказать, что не секрет, что их не хватает во всем НАТО», — заявил Моравецкий.

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Он напомнил, что Польша присоединилась к программе ЕС по закупке боеприпасов для украинской армии. Благодаря этому Польша будет усиливать свои мощности по производству боеприпасов в польских заведениях ОПК.

Моравецкий отметил, что наибольшей потребностью украинской армии на сегодняшний день являются боеприпасы.

«Поэтому, как мы договорились на последнем Европейском Совете, мы будем поставлять эти боеприпасы, при этом финансирование будет осуществляться из бюджета ЕС», — подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что целью номер один будет увеличение запасов боеприпасов.

«Во-вторых, мы хотим, чтобы наши заводы по производству боеприпасов — Dezamet, а также другие заводы, которые мы создадим или увеличим их производственные мощности, могли производить боеприпасы в том объеме, в котором нуждается Польша», — подчеркнул польский премьер.

Моравецкий отметил, что программа ЕС по передаче Украине миллиона снарядов до конца года «очень амбициозная».

Он также добавил добавил, что Россия за день использует 20−50 тысяч артснарядов, ВСУ — 2−6 тысяч более современных снарядов западного производства.

Он подчеркнул, что польские предприятия ОПК обладают соответствующими компетенциями для производства боеприпасов, а благодаря европейским средствам Польша «сможет увеличить производство во много раз».