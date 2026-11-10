В Польше заявили, что Украина согласилась передать Варшаве технологии борьбы с дронами в обмен на МиГ-29

Польша может передать Украине два МиГ-29 в обмен на доступ к украинским технологиям (Фото: Воздушные силы)

Украина согласилась передать Польше технологии для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, которого цитирует RMF24 .

В настоящее время Томчик находится в Киеве вместе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генералом Каролем Домановским. Одной из тем их визита является возможная передача Украине двух польских истребителей МиГ-29. Одновременно стороны обсуждают обмен технологиями в сфере беспилотников и средств противодействия им.

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По словам Томчика, соответствующая договоренность близка к завершению, а стороны в данный момент согласовывают ее детали.

Кроме того, Украина и Польша обсуждают углубление сотрудничества в рамках коалиции по противодействию баллистическим ракетам, целью которой является развитие возможностей по их перехвату. К инициативе также присоединились Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Томчик отметил, что Польша готова усилить коалицию радиолокационными системами P-18PL с дальностью обнаружения целей до 2000 километров. Их планируют разместить на польской территории для обеспечения потребностей Польши, НАТО, Украины и других участников инициативы.

В число направлений сотрудничества также входит разработка ракеты, способной перехватывать другие ракеты. По словам польского должностного лица, для этого необходимо объединить технологические возможности компаний из разных стран.

Отдельно стороны планируют обсудить создание центра технического обслуживания ракет PAC-3, используемых зенитно-ракетными комплексами Patriot.

Передача Украине польских истребителей — что известно

10 декабря 2025 года Генеральный штаб ВСУ подтвердил проведение переговоров с польской стороной о передаче самолетов МиГ-29 в связи с исчерпанием их ресурса. 12 декабря посол Украины в Польше Василий Боднар подтвердил, что в обмен на самолеты Варшава рассчитывает получить технологии беспилотников, испытанные в боевых условиях; заместитель министра обороны Цезарий Томчик уточнил, что речь идет о 6−8 МиГ-29 из 14, остававшихся в распоряжении Польши.

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В январе 2026 года Боднар сообщил, что первые четыре самолета готовы к отправке, а всего Киев рассчитывает получить около 10 машин.

Однако 30 июня Косиняк-Камыш заявил, что Польша не передаст Украине МиГ-29: «Я предложил партнерский подход: истребители МиГ в обмен на дроны. Украинская сторона сначала согласилась, но договоренность не была выполнена. Поэтому МиГов для Украины не будет».

12 июля ситуация вновь изменилась: Польша заявила, что готова помочь Украине с модернизацией МиГ-29, рассчитывая взамен получить украинские беспилотные технологии.

31 июля заместитель министра обороны Польши Паулина Собковяк-Чернецкая заявила, что Украина предложила Польше обменять истребители МиГ-29 на беспилотники. Она отметила, что новое предложение Украины заключается в том, что Варшава передает Киеву свои истребители, а взамен получает украинские БПЛА.