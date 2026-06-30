Польща заявила, що не передасть Україні МіГ-29 після зриву домовленостей щодо дронів

У липні 2024 року Україна та Польща підписали угоду, яка передбачала опрацювання питання передачі Україні польських винищувачів МіГ-29 (Фото: fr.wikipedia.org/)

Польща не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29 після того, як Київ, за словами міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша, не виконав домовленостей щодо співпраці у сфері безпілотних технологій.

Про це повідомляє Polsat News.



Міністр розповів, що Варшава пропонувала Україні передати винищувачі в обмін на доступ до українських розробок і досвіду у виробництві дронів.

Реклама

«Я запропонував, як на мене, дуже партнерський підхід: МіГи в обмін на дрони. Українська сторона спочатку погодилася, але домовленість не була виконана. Тому МіГів для України не буде», — заявив Косиняк-Камиш.

За його словами, Польща зацікавлена у розвитку власних безпілотних спроможностей і розраховувала отримати доступ до українських технологій, які довели свою ефективність під час війни.

Водночас міністр наголосив, що нинішній польський уряд прагне будувати відносини з Україною на принципі взаємної вигоди, хоча не ставить під сумнів правильність рішень попередньої влади щодо безумовної військової допомоги Києву на початку повномасштабного вторгнення Росії.

У липні 2024 року Україна та Польща підписали двосторонню безпекову угоду, яка передбачала опрацювання питання передачі Україні польських винищувачів МіГ-29 після того, як Варшава отримає літаки, здатні їх замінити. Однак відтоді польська влада неодноразово заявляла, що передача винищувачів можлива лише за умови збереження власних оборонних спроможностей.