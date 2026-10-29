Польша передаст Украине два истребителя МиГ-29 и боеприпасы на 50 млн евро

Польша готовит для Украины пакет военной помощи на 50 млн евро, в который войдут два истребителя МиГ-29, артиллерийские боеприпасы и ракеты для ПВО.

Об этом изданию Rzeczpospolita сообщил директор Департамента стратегии и оборонного планирования Министерства обороны Польши Дариуш Луковский.

По его словам, решение уже принято, и самолеты должны передать в ближайшее время. Как выяснили журналисты, один из истребителей уже выработал установленный ресурс эксплуатации, поэтому его могут использовать на запчасти. Второй самолет по-прежнему пригоден к полетам.

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По информации Rzeczpospolita, Польша также планирует передать Украине артиллерийские боеприпасы калибров 155 и 152 мм, боеприпасы калибра 20×102 мм для шестиствольных авиационных пушек истребителей F-16, а также ракеты для зенитных комплексов малой дальности Piorun, производимых польской компанией Mesko.

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В сентябре представители Министерства обороны Украины сообщали, что стоимость польского пакета помощи составит около 50 млн евро. По их словам, он также будет включать средства противовоздушной обороны.

Министерство обороны Польши подтвердило подготовку нового пакета военной поддержки для Киева. В ведомстве пояснили, что Украине планируют передать, в частности, технику, которую польская армия больше не использует или срок эксплуатации которой подходит к концу, но которая все еще может быть полезна украинским военным.

В то же время в польском министерстве отказались раскрыть подробный перечень вооружений, сославшись на конфиденциальность информации.

Передача Украине польских истребителей — что известно

10 декабря 2025 года Генеральный штаб ВСУ подтвердил проведение переговоров с польской стороной о передаче самолетов МиГ-29 в связи с исчерпанием их ресурса. 12 декабря посол Украины в Польше Василий Боднар подтвердил, что в обмен на самолеты Варшава рассчитывает получить технологии беспилотников, испытанные в боевых условиях; заместитель министра обороны Цезарий Томчик уточнил, что речь идет о 6−8 МиГ-29 из 14, остававшихся в распоряжении Польши.

В январе 2026 года Боднар сообщил, что первые четыре самолета готовы к отправке, а всего Киев рассчитывает получить около 10 машин.

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Однако 30 июня Косиняк-Камыш заявил, что Польша не передаст Украине МиГ-29: «Я предложил партнерский подход: истребители МиГ в обмен на дроны. Украинская сторона сначала согласилась, но договоренность не была выполнена. Поэтому МиГов для Украины не будет».

12 июля ситуация вновь изменилась: Польша заявила, что готова помочь Украине с модернизацией МиГ-29, рассчитывая взамен получить украинские беспилотные технологии.

31 июля заместитель министра обороны Польши Паулина Собковяк-Чернецкая заявила, что Украина предложила Польше обменять истребители МиГ-29 на беспилотники. Она отметила, что новое предложение Украины заключается в том, что Варшава передает Киеву свои истребители, а взамен получает украинские БПЛА.