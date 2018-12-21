Украина не готова к членству в НАТО - Волкер Сегодня, 17:45 109 Цей матеріал також доступний українською Курт Волкер Фото: Grand Canyon National Park/Facebook

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон поддерживает идею членства Украины в НАТО, но Киев пока не готов к вхождению в Альянс.

В интервью изданию День Волкер заявил, что Украина еще не готова к членству, как и НАТО также не готов достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины.

"Мы хотели бы увидеть движение в этом направлении, поиск достижения двусторонних договоренностей...Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии", - заявил Волкер.

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6 июля 2017 года президент Петр Порошенко утвердил восстановление курса на вступление Украины в НАТО, подписав соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины", ранее одобренный Верховной Радой.

Впервые курс на вступление Украины в НАТО был взят при президенте Викторе Ющенко (2005-2010).

Однако после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году парламент закрепил на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, в свою очередь, отмененный Радой в 2014 году после Революции Достоинства.

1 декабря 2017 года президент Порошенко заявил, что в обозримом будущем будут проведены референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.

22 ноября Конституционный суд поддержал изменения в основной закон в части интеграции в ЕС и НАТО.