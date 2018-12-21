Александр Лиев
Оккупированный Крым. Итоги пятого турсезона
Кристина Бердинских
Богат и токсичен. Кто такой Николай Злочевский?
Роман Бессмертный
Земля – это вопрос выживания Украины
Павел Казарин
Два мифа об Украине

Украина не готова к членству в НАТО - Волкер

Сегодня, 17:45
109
Цей матеріал також доступний українською

Курт Волкер

Фото: Grand Canyon National Park/Facebook

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон поддерживает идею членства Украины в НАТО, но Киев пока не готов к вхождению в Альянс.

В интервью изданию День Волкер заявил, что Украина еще не готова к членству, как и НАТО также не готов достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины.

"Мы хотели бы увидеть движение в этом направлении, поиск достижения двусторонних договоренностей...Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии", - заявил Волкер.

Смотрите также

6 июля 2017 года президент Петр Порошенко утвердил восстановление курса на вступление Украины в НАТО, подписав соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины", ранее одобренный Верховной Радой.

Впервые курс на вступление Украины в НАТО был взят при президенте Викторе Ющенко (2005-2010).

Однако после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году парламент закрепил на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, в свою очередь, отмененный Радой в 2014 году после Революции Достоинства.

1 декабря 2017 года президент Порошенко заявил, что в обозримом будущем будут проведены референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.

 22 ноября Конституционный суд поддержал изменения в основной закон в части интеграции в ЕС и НАТО.

Теги:   Курт Волкер Украина НАТО США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 17:00

article_img
Россия отказалась от переговоров в рамках Будапештского меморандума - Волкер

Последние новости

События

Сегодня, 17:59

Секс-скандал со студенткой: глава ГБР отрицает свою причастность к истории
Геополитика

Сегодня, 17:45

Украина не готова к членству в НАТО - Волкер
События

Сегодня, 17:25

В Винницкой области произошел пожар в цехе маслосырзавода

ТОП-3 мнений

Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
9462
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
5962
Александр Гольц - фото
Александр Гольц
Тяжелый день для России
5934
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
12560
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
11138
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
9462
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29087
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25181
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
21154

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться