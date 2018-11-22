Конституционный суд поддержал интеграцию Украины в ЕС и НАТО

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Конституционный суд поддержал изменения в основной закон в части интеграции в ЕС и НАТО.

По словам Луценко, КС большинством голосом поддержал соответствующие предложения президента.

"Точная информация: 14-ю голосами – большинством голосов судей Конституционного суда – было принято положительное решение относительно того, что нормы изменений в Конституцию, предложенные президентом Порошенко, соответствуют действующей Конституции. Поэтому они могут быть поддержаны парламентом", - цитирует Луценко Интерфакс-Украина.

Источник агентства в Конституционном суде сообщил, что заключение суда должно быть обнародовано не позднее следующего дня.

20 сентября Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в КС президентский законопроект о внесении изменений в Основной закон в части закрепления стратегического курса Украины на членство в ЕС и НАТО. 27 сентября обращение Верховной Рады относительно соответствия Конституции данного законопроекта поступило в КС.

Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен парламентом только при наличии соответствующего заключения КС.

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6 июля 2017 года Порошенко утвердил восстановление курса на вступление Украины в НАТО, подписав соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины", ранее одобренный Верховной Радой.

Впервые курс на вступление Украины в НАТО был взят при президенте Викторе Ющенко (2005-2010).

Однако после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году парламент закрепил на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, в свою очередь, отмененный Радой в 2014 году после Революции Достоинства.

1 декабря 2017 года президент Порошенко заявил, что в обозримом будущем будут проведены референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.