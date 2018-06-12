12 июня 2018, вторник

Украина и еще три страны присоединились к санкциям ЕС против России

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Причина санкций - проведение
Фото: zn.ua

Причина санкций - проведение "выборов" оккупантами в Крыму

Четыре страны-претендента на вступление в ЕС поддержали санкции Брюсселя против России за проведение "выборов" в оккупированном Крыму в марте этого года.

В частности, это: Албания, Черногория, Норвегия и Украина.

Об этом 12 июня говорится в сообщении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

В Брюсселе приветствовали такое решение стран-кандидатов.

Напомним, 14 мая ЕС объявил о введении антироссийских санкций за проведение президентских "выборов" в оккупированном Крыму. В частности, санкции ввели против: заместителя председателя избирательной комиссии Крыма Инны Гузеевой и секретаря комиссии Натальи Безрученко, председателя избирательной комиссии Севастополя Александра Петухова, его заместителя Мирослава Погорелова и секретаря комиссии Анастасии Капрановой.

18 марта в России прошли выборы президента.

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