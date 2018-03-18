Низкая явка и давление на крымских татар. Чубаров рассказал, как проходят "выборы" в Крыму

На "выборах" президента РФ в аннексированном Крыму зафиксированы факты давления на крымских татар и наблюдается низкая явка, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире канала 112 Украина.

"Нас поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут", - отметил он.

Кроме того, по данным Чубарова, низкая явка зафиксирована не только среди крымских татар, но и среди других жителей Крыма.

Также Чубаров рассказал и о фактах давления на крымских татар.

"Звонят всем руководителям бюджетных предприятий, учреждений, больниц, школ, ибо руководителей обязали отвечать за своих работников, несмотря на то, где они проживают и на каких участках будут голосовать", - рассказал председатель Меджлиса.

А первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял сообщил, что на "выборах" в Крыму нет независимых наблюдателей.

"В Крыму нет ни одного независимого наблюдателя, фактически только общественные активисты, которые хотят и имеют возможность наблюдать за ходом этой избирательной кампании. Никаких иностранных наблюдателей нет, от оппозиционных кандидатов в Крыму также нет наблюдателей. Поэтому все те, кто принимает участие в организации выборов на Крымском полуострове, могут делать все, что угодно", - отметил Джелял.

Напомним, что 18 марта в России проходят выборы президента.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее назвали сознательной и скоординированной позицию украинской власти по недопущению 18 марта россиян в дипломатические представительства РФ на территории Украины, так как проведение выборов президента России в Крыму грубо нарушает международное и украинское законодательство.

Ранее сообщалось, что жителей Крыма заставляют обеспечить явку на "выборах" и отчитываться после голосования. Людям массово приходили сообщения о необходимости отзваниваться руководству после того, как они проголосуют на своих избирательных участках.