Порошенко: Совет ЕС ввел санкции против пяти человек из-за выборов президента РФ в Крыму

Порошенко связал решение Совета ЕС с его встречей с Макроном и Меркель в Ахене

Совет Евросоюза принял решение о введении санкций против пяти лиц из-за проведения выборов президента России в аннексированном Крыму, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Приветствую официальное решение Совета ЕС о введении санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе", - написал он.

Порошенко подчеркнул, что этому решению способствовали его встречи с коллегами из Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель в немецком Ахене.

Официальные органы Совета ЕС пока не опубликовали решение о санкциях. Имена пяти человек, против которых ввели санкции, пока не называются.

Напомним, на переговорах в Ахене стороны также обсудили вопрос деоккупации Крыма и введение санкций за незаконное проведение российских выборов на территории оккупированного полуострова.

18 марта в России прошли выборы президента.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму. Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы в оккупированном Крыму грубым нарушением международного права и призвал усилить санкционное давление на Кремль.