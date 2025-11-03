Посол США при НАТО Уитакер впервые посетил Украину и встретился с Зеленским: что обсудили

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что имел встречу с делегацией НАТО во главе с послом США при Альянсе Мэтью Уитакером , который находится с визитом в Украине.

По словам Шмыгаля, главной темой их встречи были потребности Украины на этот зимний период. По этому поводу Генеральный штаб ВСУ и Главное управление разведки Минобороны Украины предоставили партнерам подробную информацию.

Кроме этого, основное внимание во время встречи было уделено инновациям и защите украинского неба.

«Акцентировали коллегам на средствах ПВО и построении эшелонированной защиты: ракеты к ПВО, дроны-перехватчики, радары», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что поблагодарил партнеров за поддержку Украины и за активное участие в инициативе PURL, обеспечивающей финансирование оружия.

В Офисе президента сообщили, что президент Украины 3 ноября встретился с представителями при НАТО от США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады и Нидерландов. Они обсудили укрепление защиты украинской энергетики и санкции против РФ, и глава государства поблагодарил партнеров за помощь с системами ПВО и вооружением.

«Я хочу убедиться, что все работает, что военные получают все необходимое, что системы ПВО Patriot, ракеты PAC-3, PAC-2 доставляются как можно быстрее, чтобы вы могли защищать критическую инфраструктуру, когда приближается зима», — сказал Витакер.

Ранее Мэтью Уитакер не посещал Украину. Это был его первый визит.

В октябре Уитакер в интервью агентству Bloomberg сообщал, что президент США Дональд Трамп намерен ввести новые жесткие нефтяные санкции против РФ, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина начать переговоры о прекращении войны в Украине.