Американский президент Дональд Трамп намерен довести дело до конца и ввести жесткие новые нефтяные санкции против РФ , чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина начать переговоры о прекращении войны в Украине.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер в интервью агентству Bloomberg.

«Мы ввели эти санкции. Мы планируем обеспечить их выполнение. Возможно, именно это поможет президенту Путину сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, и по крайней мере заключить соглашение о прекращении огня, чтобы мы могли договориться об окончательном решении», — сказал Уитакер.

Агентство пишет, что цены на сырую нефть подскочили после объявления санкций. Впрочем, реакция рынка была сдержанной из-за недопонимания относительно того, насколько серьезно Белый дом будет применять новые меры против России.

Однако, по словам Уитакера, это только начало.

«Президент Трамп держит все карты в руках — это лишь одна из них, которую он сейчас разыгрывает. И есть еще много других», — сказал он.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу для завершения войны в Украине».

В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США «повлияют» на мирный процесс.

Издание Financial Times писало, что санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл в сочетании с последующими ограничениями Евросоюза в отношении российской энергетики стали мощным ударом по военной экономике страны-агрессора России.