Зима 2025 года может стать решающей в войне: Германия пообещала Украине всестороннюю поддержку

Зима 2025 года может стать поворотным моментом в войне России против Украины. Европейские союзники готовятся к новому этапу поддержки Киева, чтобы государство смогло выстоять перед российскими ударами и сохранить устойчивость своей энергетической системы.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, передает BR.de.

«Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной защищаться», — подчеркнул политик после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и представителями Альянса в Брюсселе.

Европейские дипломаты подчеркивают, что вопрос поддержки касается не только военной помощи, но и укрепления энергетической безопасности, ведь именно энергосистема Украины снова становится главной целью российских атак.

По словам Вадефуля, Германия осознает свою особую ответственность в координации международных усилий.

Он напомнил, что так называемая Коалиция желающих договорилась «мобилизовать все силы, чтобы Украина смогла выдержать эту зиму».

«Украина может рассчитывать на Германию в любое время», — заявил глава немецкого МИД.

Заявление прозвучало на фоне новой волны массированных российских атак по критической инфраструктуре, которые имеют целью ослабить энергоснабжение перед холодным сезоном. Берлин и партнеры по НАТО стремятся не допустить, чтобы удары врага подорвали обороноспособность страны и создали гуманитарный кризис.

Немецкая дипломатия подчеркивает, что стабильное энергоснабжение зимой является не только гуманитарным, но и стратегическим фактором.

От способности Украины противостоять энергетическому шантажу России зависит динамика войны и единство западных союзников.

Инфографика: NV

Ранее The Economist, анализируя операцию Кремля, направленную на то, чтобы «погрузить Украину во тьму», сообщал, что российский диктатор Владимир Путин усилил воздушные удары по энергосистеме Украины накануне зимы, чтобы разделить страну на две части, сделать восток непригодным для жизни.

В материале отмечается, что Путин пытается уничтожить Украину, нанося удары по электросетям, центральному отоплению и газоснабжению по мере приближения зимних холодов. Цель Кремля — сделать восточные районы страны непригодными для жизни, подорвать промышленность, спровоцировать панику и массовую эмиграцию.