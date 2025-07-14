«Чтобы быть свободными, нас должны бояться». Макрон анонсировал увеличение оборонного бюджета Франции

Макрон настаивал, что Франция может найти деньги, чтобы тратить больше на армию (Фото: YOAN VALAT/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении оборонного бюджета страны на 6,5 миллиарда евро в течение следующих двух лет из-за новых и беспрецедентных угроз для Европы.

Макрон отметил, что Франция стремится потратить 64 миллиарда евро в год на оборону в 2027 году, последнем году своего второго срока. Это будет вдвое больше, чем в год, когда он стал президентом в 2017 году.

«С 1945 года свобода никогда не была под такой угрозой… Чтобы быть свободными в этом мире, нас должны бояться. Чтобы нас боялись, мы должны быть сильными», — сказал Макрон в традиционной речи президента Франции к военным накануне национального праздника Дня взятия Бастилии.

Он настаивал, что Франция может найти деньги, чтобы тратить больше на армию.

«Нация нуждается в вас. Каждый француз и каждая француженка должны осознавать угрозу вокруг нас», — сказал он.

Макрон отметил, что Европа находится в опасности из-за войны России против Украины и войны на Ближнем Востоке, а также потому, что «Соединенные Штаты добавили определенную форму неопределенности». Он также упомянул онлайн-кампании по дезинформации неназванных иностранных правительств и пропагандистские операции, направленные на детей, в «эру экранов».

Президент Франции также приказал высшим военным и оборонным чиновникам Франции начать «стратегический диалог» с европейскими партнерами о роли, которую может играть ядерный арсеналФранции в защите Европы.

Ранее начальник Генштаба Франции Тьерри Бурхар утверждал, что Россия сделала Францию «одной из приоритетных целей» и считает Париж главным противником Кремля в Европе.