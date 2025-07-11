Во французской армии убеждены, что Россия сделала Францию «одной из приоритетных целей» и считает Париж главным противником Кремля в Европе.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на начальника Генштаба Франции Тьерри Бурхара.

Бурхар подчеркнул, что Россия «представляет устойчивую угрозу» для Европы.

«Россия является заинтересованной стороной во всех угрозах», — считает он.

По словам французского военного, РФ считает «Францию своим главным противником в Европе».

«Кремль сделал Францию одной из своих приоритетных целей», — подчеркнул он.

Топ-военный Франции подчеркивает, что «война в Европе уже происходит» и отмечает «необходимость осознания».

Он добавил, что Франция не одинока в Европе и не является страной, которой больше всего угрожает безопасность. Бурхар также «не боится полного вывода войск США», поскольку, по его словам, «это не в их интересах».

«Тем не менее, необходимость для европейцев наращивать свой оборонный потенциал является чрезвычайно важной», — добавляет он.

Инфографика: NV

25 марта заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя информацию ГУР, заявил, что НАТО ответит «полной силой» в случае нападения России на одну из стран Альянса.

В январе министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что учитывая рост российской армии существует вероятность попытки нападения РФ на страны НАТО в 2029—2030 годах. В связи с этим он отметил важность укрепления обороноспособности Альянса до этого времени.

12 апреля генинспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что он считает, что Россия может совершить нападение на страны НАТО уже в 2029 году, который, по его словам, станет целевым для перевооружения немецкой армии.

6 мая премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что угроза со стороны России не ограничивается только Украиной и все чаще приобретает гибридные формы.

В аналитическом докладе организации Rand Corporation, который был опубликован 29 мая, спрогнозировали ход возможного военного конфликта между НАТО и Россией — и специалисты пришли к выводу, что Североатлантический альянс будет иметь решающее преимущество в воздухе. Причем это может сыграть ключевую роль в результате гипотетического противостояния, считают в Rand Corporation.

9 июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия усиливает свой военный потенциал и может представлять реальную угрозу для стран-членов НАТО уже в течение следующих пяти лет.