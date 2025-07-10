Макрон и Стармер планируют подписать ряд оборонных соглашений, в частности по ядерному сдерживанию в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер намерены заключить ряд оборонных соглашений, которые будут касаться в частности координации сил ядерного сдерживания и производства нового оружия.

Об этом сообщает Politico.

В четверг, 10 июля, Стармер и Макрон планируют подписать декларации, которые будут касаться координации британских и французских сил ядерного сдерживания и совместной разработки оружия, в частности новой крылатой ракеты, которая заменит Storm Shadow/SCALP.

Две страны назвали свое обновление оборонной политики «промышленным соглашением».

«В Европе есть ожидания, что столкнувшись с ревизионистскими соседями, наши две страны несут особую ответственность за безопасность континента», — говорил Макрон.

Хотя особые отношения Великобритании с Соединенными Штатами остаются основой ее оборонной стратегии, изоляционистские планы президента США Дональда Трампа и его непредсказуемый взгляд на альянс заставили британцев учесть возможность того, что Вашингтон может не быть рядом в любой ситуации.

«В трансатлантических отношениях существует напряженность и настороженность. Британцы были ошеломлены решениями США по Украине, прекращением — хоть и ненадолго — разведки с Украиной, страной, находящейся в состоянии войны. Реакция была такой: о боже, такое может произойти и с нами», — сказал Филипп Мазе-Сенсье, директор консалтинговой фирмы Teneo France и офицер запаса французской армии.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании ведет переговоры с Пентагоном о приобретении американских стелс-истребителей F-35A, способных нести тактическое ядерное оружие.