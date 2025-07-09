Финляндия и Литва планируют производить противопехотные мины и готовы поставлять часть Украине

Финляндия и Литва объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин (Фото: REUTERS/Stoyan Nenov)

Финляндия и Литва планируют начать производство противопехотных мин для собственных нужд и для поставки Украине на фоне военной угрозы со стороны России.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Финляндия и Литва объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин. По словам представителей властей, производство может быть начато после завершения шестимесячного процесса выхода из конвенции.

«Мы потратим сотни миллионов евро на противотанковые мины, а также на противопехотные мины. Это будет значительная сумма», — заявил заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса.

Он отметил, что будет заказано десятки тысяч противопехотных мин, а то и больше. В Минобороны Литвы добавили, что одним из источников поставок будет промышленность страны.

Председатель Ассоциации оборонной промышленности Литвы добавил, что Литва сможет поставлять мины другим странам, в частности Украине, когда производство будет налажено.

Председатель комитета по вопросам обороны парламента Финляндии Хейкки Аутто также отметил, что его страна должна иметь собственное производство противопехотных мин. Он добавил, что его страна может поставлять противопехотные мины в Украину.

«Поддержка Украины — это не только наше право и обязанность, но и важный вопрос для безопасности самой Финляндии», — отметил Аутто.

29 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие указ Совета нацбезопасности и обороны О выходе Украины из Конвенции о запрете применения противопехотных мин.

В МИД отметили, что Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году и добросовестно выполняла ее положения. В то же время страна-агрессор Россия не является участницей этой конвенции и с 2014 года широко использует противопехотные мины. Из-за этого Украина оказалась в неравной ситуации, которая ограничивает право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН, отметили в ведомстве.

Оттавская конвенция вступила в силу 1 марта 1999 года. До августа 2022 года 164 государства ратифицировали договор или присоединились к нему, среди них — Украина (в 2005 году).

Конвенция направлена на уничтожение противопехотных наземных мин во всем мире. Кроме того, она обязывает страны-участницы уничтожать запасы этого оружия и разминировать территории.

19 июня парламент Финляндии поддержал выход из Оттавской конвенции о запрете мин.

Также 27 июня о выходе из Оттавской конвенции сообщили ООН Латвия, Литва и Эстония.