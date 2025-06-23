США ударили по Ирану: что будет дальше?

И почему есть два окна возможностей для переговоров

США ударили по трём ядерным объектам в Иране. Ступень их повреждения оценить по информации в прессе пока сложно. И из Тегерана и из Вашингтона последовали воинственные заявления. Одни говорят о том, что американские объекты становятся легитимной целью, другие угрожают более мощными атаками в случае ответных действий.

Многое сейчас зависит от ступени повреждения иранских объектов и логики Верховного лидера Хаменеи. Просто «сдаваться Трампу» он не может себе позволить. То есть некий ответ будет.

Вопрос в его масштабах — то ли это будут символические удары. То ли выход на долгое противостояние. Последнее не слишком выгодно для Исламской Республики. Как, впрочем, не слишком выгодно и для США. Неслучайно журналисты WSJ уже написали, что Вашингтон выходил на Тегеран и доносил тезис об ударах как о разовой акции.

Таким образом, в случае если стороны ограничатся «символическими ударами» — тогда выход на некий вариант соглашения возможен на протяжении месяца. Если нет — вариант затяжного противостояния. В котором будет только одно, осеннее, окно возможностей для переговоров.

Ситуацию осложняет позиция Израиля. Который имеет свои цели в войне и пытается как можно глубже втянуть США ради получения выгодных результатов.

