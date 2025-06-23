Госдеп США призвал своих граждан во всем мире «проявлять повышенную осторожность» на на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Государственный департамент США считает, что существует вероятность демонстраций, направленных против американских граждан за рубежом (Фото: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

Государственный департамент США посоветовал американским гражданам во всем мире «проявлять повышенную осторожность» на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке .

Об этом говорится в заявлении Госдепа США от 22 июня.

Там отметили, что конфликт между Израилем и Ираном привел к перебоям в путешествиях и периодическому закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке.

Реклама

«Существует вероятность демонстраций, направленных против граждан и интересов США за рубежом», — отметили в Госдепе.

Госдеп США также призвал своих граждан внимательно ознакомиться с рекомендациями по путешествиям, информацией о странах и последними сообщениями об угрозе безопасности при планировании поездок за границу.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Впоследствии в Пентагоне раскрыли детали ударов США. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн во время брифинга рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране называется Midnight Hammer (Полуночный молот). По его словам, американские военные применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушители бункеров».

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.