Латвия созывает внеочередное заседание Совбеза ООН из-за удара РФ по Камышевахе

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что страна инициирует созыв внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в связи с российским ударом по Камышевахе Запорожской области.

Об этом она сообщила 3 ноября в соцсети X.

«Латвия призвала созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН после ужасающих нападений России на мирных жителей в Украине, в частности на центр распределения гуманитарной помощи в Камышевахе», — написала Байба Браже.

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2 ноября российские войска нанесли массированный удар авиабомбами по поселку Камышеваха в Запорожской области; сообщалось о 26 погибших, среди которых двое спасателей и четверо полицейских. Президент Владимир Зеленский заявил, что с утра оккупанты нанесли несколько ударов по школе в Камышевахе, где людям раздавали гуманитарную помощь. По его словам, после первого удара Россия сбросила еще девять авиабомб непосредственно на укрытие, в котором находились люди.

Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров заявил, что россияне нанесли не менее девяти ударов: сначала сбросили управляемые авиабомбы ФАБ-500, а затем применили трехтонные ФАБ-3000.

3 ноября Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 33 человека, а еще более 50 могут находиться под завалами.