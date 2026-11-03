Полицейские, сотрудники ГСЧС и местного ЦПАУ: что известно о погибших в результате российского удара по Камышевахе

Среди погибших в результате российского удара авиабомбами по Камышевахе Запорожской области — четверо полицейских, двое сотрудников ГСЧС и сотрудница ЦПАУ. На данный момент известно о 31 погибшем, еще более 40 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщили в полиции, среди погибших — четверо правоохранителей. Это майоры полиции Михаил Буженко и Николай Баланда, а также капитаны Михаил Романов и Дмитрий Беседин.

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Михаил Буженко служил старшим участковым офицером полиции сектора превенции отдела полиции № 1 Запорожского районного управления полиции. Он посвятил службе 21 год.

Николай Баланда — старший оперуполномоченный сектора криминальной полиции отделения полиции № 2. Его стаж службы — 23 года.

Фото: Национальная полиция

Михаил Романов и Дмитрий Беседин были офицерами. Оба служили в правоохранительных органах более 10 лет.

«Трое из них были вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации части области, однако продолжили службу и оставались рядом с жителями других прифронтовых громад. Сегодня семьи погибших, друзья и коллеги переживают тяжелую утрату. За каждым из этих имен — люди, чьи жизни вероломно оборвали россияне», — отметили в полиции.

Фото: Национальная полиция

Среди погибших — Денис Коноваленко и Алексей Сущевский. Обоим сотрудникам ГСЧС было 44 года. У них остались жены и дети: сыновья 18 и 19 лет, а также дочери 12 и 8 лет.

«Денис посвятил службе гражданской защиты почти 12 лет. Алексей вступил в ряды спасателей в 2013 году и более 13 лет нес службу в пожарно-спасательных подразделениях Запорожья. Они ежедневно выезжали на помощь людям, работали в опасных условиях и рисковали собственной жизнью ради спасения других. Оба были отмечены государственными наградами. Денис имел знак отличия Президента Украины За оборону Украины. Служба Алексея была отмечена этой же наградой, а также медалью Защитнику Отечества», — отмечают в ГСЧС.

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Суспільне Запоріжжя сообщает, что в результате удара также погибла сотрудница ЦПАУ Ольга Тверденко, которая каждый понедельник ездила в Камышеваху, где сортировала и выдавала гуманитарную помощь (хлеб и продуктовые наборы) людям, остававшимся в поселке.

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Еще одной погибшей является руководительница гуманитарного штаба — Татьяна Ивановна.

Также среди жертв удара — Наталья Карапетян, супруга главы Камышевахской громады Юрия Карапетяна и мать троих детей.

На месте атаки продолжается поисково-спасательная операция. По данным областной военной администрации, россияне нанесли не менее девяти ударов. Сначала они сбросили управляемые авиабомбы ФАБ-500, а затем применили ФАБ-3000.

ФАБ-3000 — это трехтонная авиабомба, содержащая почти полторы тонны взрывчатки. Такое оружие используется для разрушения мощных бетонных укреплений и бункеров.

Фото: REUTERS/Stringer

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил подробности о российском ударе по Камышевахе. Он подчеркнул, что большинство жертв — это гражданские лица, пришедшие за гуманитарной помощью, а также люди, помогавшие им после первого удара.

В Нацполиции сообщили, что одна из российских управляемых авиабомб попала в гуманитарный хаб, служивший укрытием для местных жителей. Под завалами оказались гражданские лица, полицейские и спасатели, работавшие в Камышевахе.