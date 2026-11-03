Зеленский заявил, что в Камышевахе погибли 33 человека, еще более 50 могут находиться под завалами

В результате массированной атаки РФ авиабомбами на поселок Камышеваха Запорожской области погибли 33 человека, еще более 50 могут находиться под завалами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине во вторник, 3 ноября.

Зеленский напомнил, что в Камышевахе вторые сутки продолжается спасательная операция.

«Всего один удар — 33 человека погибли, пятерых удалось спасти, а еще более 50 до сих пор могут находиться под завалами. Страшный удар. Одно из самых масштабных российских убийств этой войны», — подчеркнул глава государства.

Реклама

Зеленский отметил, что это преступление произошло сразу после гуманитарной операции в оккупированных Олешках Херсонской области. Украина предлагала стране-агрессору продлить и расширить режим тишины, но в ответ получила новые обстрелы и убийства, сказал президент.

По состоянию на утро 3 ноября было известно о 31 погибшем в Камышевахе и 48 пропавших без вести.

2 ноября российские войска нанесли массированный удар авиабомбами по поселку Камышеваха в Запорожской области, сообщалось о 26 погибших, среди которых двое спасателей и четверо полицейских. Президент Владимир Зеленский заявил, что с утра оккупанты нанесли несколько ударов по школе в Камышевахе, где людям раздавали гуманитарную помощь. По его словам, после первого удара Россия сбросила еще девять авиабомб непосредственно на укрытие, в котором находились люди.

Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров заявил, что россияне нанесли не менее девяти ударов: сначала сбросили управляемые авиабомбы ФАБ-500, а затем применили трехтонные ФАБ-3000.

3 ноября в Запорожской области объявлено днем траура по погибшим в результате российского удара по Камышевахе.