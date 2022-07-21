У Байдена обнаружили коронавирус — Белый дом 21 июля, 17:27 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

79-летний президент США Джо Байден сдал позитивный тест на коронавирус, сообщили в Белом доме. Он был вакцинирован против COVID-19, а также получил две бустерные дозы.

В Белом доме уточнили, что на данный момент Байден находится на изоляции. Американский президент продолжит выполнять свои обязанности, как это было и раньше, уточнили в ведомстве.

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Говоря о симптомах, в Белом доме подчеркнули, что они легкие.

Байден продолжит работать в изоляции, пока не получит отрицательный тест на коронавирус.

Первая леди Украины Елена Зеленская во вторник, 19 июля, встретилась в Белом доме с американской коллегой Джилл Байден и президентом США Джо Байденом.



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