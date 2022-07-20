Зеленская олицетворяет то же упорство и стойкость, что и Украина — Байден 20 июля, 02:10 Елена Зеленская встретилась с четой Байденов (Фото:Елена Зеленская/Facebook)

Президент США Джо Байден позитивно охарактеризовал первую леди Украины Елену Зеленскую после встречи в Белом доме.

«Первая леди Украины Елена Зеленская олицетворяет то же упорство и стойкость, что и страна, из которой она родом», — заявил Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что рад был встрече с Еленой Зеленской в своей резиденции.

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«Для нас с Джилл было честью приветствовать ее сегодня днем в Белом доме», — сообщил президент.

Елена Зеленская начала визит в США 18 июля. В частности, она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, посетила мемориал жертвам Голодомора в центре Вашингтона и встретилась с представителями украинской диаспоры. Это первый выезд первой леди за границу с начала полномасштабной войны России против Украины.

19 июля первая леди Украины встретилась в Белом доме с американской коллегой Джилл Байден и президентом США Джо Байденом.

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